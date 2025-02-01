ايران..إزاحة الستار عن صاروخ كروز بحري بمدى يتجاوز الف كيلومتر

العالم - ايران

وأزاح اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، على هامش زيارة لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري، الستار عن هذا الصاروخ الاستراتيجي الذي يصل مداه إلى أكثر من ألف كيلومتر.

صاروخ كروز

ومن المميزات الاساسية لهذا الصاروخ القدرة على تشغيله بواسطة شخص واحد في أقل من 5 دقائق .

هذا واوضح العميد تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ان الأنظمة التي تم تفقدها اليوم بحضور القائد العام للحرس الثوري كانت مسلحة بشاحنات برية بالإضافة إلى الصواريخ البحرية، لا تتطلب وجود الشواطئ لتنفيذ العمليات، وذلك بفضل التقنيات التي توصل اليها العلماء الإيرانيون.

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وتابع قائلا : تستطيع هذه المنظومات الصاروخية والمدن أن تطلق عمن لى بعد مئات الكيلومترات داخل الأراضي المسلحة، وتصيب أهدافها في أعماق البحار.

واضاف العميد تنكسيري : تتمتع هذه الأنظمة بخصائص فريدة تجعلها في طليعة تكنولوجيا الصواريخ البحرية المجنحة في العالم، حيث انه يتم توجيهها بشكل كامل وتعمل كأهداف ذكية بالكامل.