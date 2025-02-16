مبعوث ترامب يؤكد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

العالم – فلسطين

وقال ويتكوف إنه أجرى اتصالات مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصري حسن رشاد، مشيرا إلى أن الاتصالات كانت بناءة جدا بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

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وكشف المبعوث الأميركي أنه تحدث مع مسؤولين في المنطقة عن مواصلة المفاوضات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا بعض الشيء من المرحلة الأولى.