قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال مركبة في قباطية بالضفة
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اللواء سلامي: اذا اخطأ الاعداء فسيوقعون أنفسهم والآخرين أيضا في المشاكل
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شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال لمركبة في قباطية جنوبي جنين
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة خلال اشتباكات جنوب غرب جنين
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كتيبة جنين:اوقعنا قوة مشاة اسرائيلية من 10 جنود بكمين ناري من مسافة صفر
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الاحتلال يقتحم العمارة السكنية في جنين بالمسيّرات ويجبر السكان على إخلائها
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قوات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه عمارة سكنية بمحيط مخيم جنين
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الدفاع المدني اللبناني: انتشال جثامين 3 شهداء من بلدتي الخيام وعيتا الشعب
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سرايا القدس-كتيبة جنين تخوض معارك ضاريةمع قوات الاحتلال بمحور الشرقية
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الاحتلال يسلم عددا من الاسرى المحررين قرارات بالابعاد عن المسجد الاقصى