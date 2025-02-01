قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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حماس: كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل
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حماس: ندعو لتوحيد كل الجهود الوطنية والشعبية بالضفة لصد العدوان الغاشم
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حركة حماس: نؤكد أن مد المقاومة في الضفة الغربية لن يتوقف
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حماس:ننعى شهداء قباطية الابطال الذين ارتقوا جراء المجزرة الصهيونية الجديدة
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حماس: استهداف طيران العدو لبلدة قباطية في جنين يدل على نهجه العدواني
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حماس: العدو الصهيوني يواصل تصعيد اجرامه بحق ابناء شعبنا بالضفة الغربية
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الدفاع المدني السوري: 4 قتلى و9 مصابين بانفجار السيارة المفخخة في منبج
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يديعوت احرونوت عن مكتب نتنياهو: القرارات ستتخذ بعد زيارة واشنطن
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يديعوت عن مكتب نتنياهو: التقارير عن تغييرات بفريق التفاوض غير صحيحة
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سرايا القدس-كتيبة جنين:مقاتلو سريةعرابة اشتبكوا مع قوات الاحتلال المقتحمة