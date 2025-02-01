قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية
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مسؤول بالبيت الأبيض: فرض رسوم بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية
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مسؤول بالبيت الأبيض: فرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من كندا
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إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة جبل أبو رمان في الخليل
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البيت الأبيض: رفع الرسوم الجمركية على كل الواردات من الصين بنسبة 10%
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مسؤول بالبيت الأبيض:تعرفة جمركية بنسبة 25% على كل الواردات المكسيكية
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الشيخ نعيم قاسم يتحدث مساء الاحد حول آخر التطورات وتشييع السيد نصرالله
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مصادر فلسطينية: اصابة مواطن برصاص العدو الاسرائيلي في مدينة الخليل
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الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل واصابة اثنين آخرين بقصف الاحتلال لجنين
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شهيد ثالث هو الطفل ضياء سباعية بقصف الاحتلال مركبة في بلدة قباطية