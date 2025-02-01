ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

العالم - الأميرکيتان

وينص المرسوم، الذي وقعه ترامب في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، يوم السبت، على فرض الرسوم على صادرات كندا والمكسيك بنسبة 25% والصادرات الصينية بنسبة 10%.

بدوره، أوضح مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، أن هناك رسوما أقل على منتجات قطاع الطاقة الكندية، تبلغ 10%، مؤكدا أن هذا يشمل توريدات الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته.

وفي هذا السياق أفادت قناة "سي بي سي" الكندية نقلا عن مصدر في حكومة كندا بأن الولايات المتحدة تخطط لتطبيق الرسوم على الصادرات الكندية اعتبارا من 4 فبراير الجاري.

وأشار المصدر إلى أن الرسوم ستكون قائمة حتى تتأكد إدارة ترامب من أن "كندا تبذل كل الجهود الضرورية لمنع تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي الجمعة أن ترامب سيوقع هذا المرسوم على الدول الثلاث "بسبب الفينتانيل غير الشرعي الذي تعتبر مصدرا له وتسمح بتهريبه إلى بلادنا، ما قد قتل عشرات الملايين من الأمريكيين".

واعتبر ترامب في حديث للصحفيين في وقت سابق أن الرسوم ستجعل الولايات المتحدة "غنية وقوية جدا".