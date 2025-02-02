قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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الرئاسة المكسيكية:المكسيك ستفرض رسوما جمركية ردا على الولايات المتحدة
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قوات الاحتلال تبدأ عملية عسكرية في محافظة طوباس في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية
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أمين عام الجهادالاسلامي زياد نخالة ونائبه يستقبلان المحررين المبعدين بالقاهرة
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة علاء شمال طولكرم في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم قرية دير قديس غرب رام الله في الضفة الغربية
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رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية يتعهد بالرد بكل قوة على تعرفات ترامب
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وزير الطاقة الكندي ردا على تعرفات ترامب: جاهزون للقتال من أجل الكنديين
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مستوطنون يهاجمون منزلا في منطقة خربة الطوبة بمسافر يطا في الخليل
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الجيش السوداني يعلن استعادة عدة مدن بولايةالجزيرة من سيطرة الدعم السريع