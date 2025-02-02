رئيسة المكسيك بصدد تنفيذ خطة تعريفات جمركية انتقامية ضد أمريكا

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وقالت شينباوم في بيان عبر منصة "إكس": "أوجه وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة البديلة التي نعمل عليها والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعا عن مصالح المكسيك".

وأضافت: "نحن نرفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض ضد الحكومة المكسيكية بشأن تحالفها مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا. وإذا كان مثل هذا التحالف موجودًا في أي مكان، فهو في مستودعات الأسلحة في الولايات المتحدة التي تبيع أسلحة عالية القوة لهذه الجماعات الإجرامية، كما أثبتت وزارة العدل الأمريكية نفسها في يناير من هذا العام".

وأضافت: "خلال أربعة أشهر، صادرت حكومتنا أكثر من 40 طنًا من المخدرات، بما في ذلك 20 مليون جرعة من الفنتانيل. كما اعتقلت أكثر من عشرة آلاف شخص مرتبطين بهذه الجماعات وإذا أرادت حكومة الولايات المتحدة ووكالاتها معالجة الاستهلاك الخطير للفنتانيل في بلادها، فيمكنها، على سبيل المثال، مكافحة بيع المخدرات في شوارع مدنها الرئيسية، وهو ما لا تفعله، وغسيل الأموال الناتج عن ذلك. من خلال هذا النشاط غير القانوني الذي ألحق الكثير من الضرر بسكانه".

واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستين ترودو في بيان عبر منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "لم نكن نريد هذا، لكن كندا مستعدة"، مضيفًا: "لقد التقيت رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء اليوم، وسأتحدث مع الرئيسة المكسيكية شينباوم قريبًا".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.

وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أميركا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.