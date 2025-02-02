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سفير روسيا في الدنمارك:

موسكو بصدد تقويض خطط 'الناتو' إزاء بحر البلطيق بحسم

موسكو بصدد تقويض خطط 'الناتو' إزاء بحر البلطيق بحسم
الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد سفير روسيا في الدنمارك "فلاديمير باربين"، أن حلف "الناتو" يحاول تحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي للحلف، لكن موسكو ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحها بحسم.

العالم - أروبا

جاءت تصريحات السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "تاس" تعليقا على قرار الحلف بدء عمليات دورية في بحر البلطيق باستخدام الفرقاطات والطيران البحري.

وأكد الدبلوماسي أن "هذه محاولة لتحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي تابع للناتو، والحد من حرية الملاحة، وفرض رقابة صارمة من قبل الحلف على الامتثال للعقوبات التي فرضها الغرب ضد بلدنا".

وأضاف: "روسيا، بالاعتماد على القانون الدولي، ستفعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحها. ولا ينبغي أن يكون هناك أي أوهام لدى خصومنا في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن "الناتو يطلق عملية دورية في بحر البلطيق لحماية البنية التحتية تحت الماء لدول الحلف، وسيتم استخدام الفرقاطات والطيران البحري في هذه العملية"، دون أن يحدد عدد السفن والطائرات التي ستشارك في العملية.

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