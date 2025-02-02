زيلينسكي: يجب أن ننتقل لمحادثات مع روسيا بعد لقائي بترامب

العالم - روسیا

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: " يجب أن ننتقل إلى نوع من أشكال المحادثة مع الروس".

وأضاف "أود أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والروس على طاولة المفاوضات". "ولأكون صادقًا، يجب أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي موجودًا أيضًا".

وتابع، أن كييف كانت على اتصال بإدارة ترامب، لكن المناقشات كانت لا تزال عامة بطبيعتها.

ويعتقد زيلينسكي أن اجتماعات شخصية بين ممثلي كييف والولايات المتحدة ستتم قريبًا لتطوير اتفاقيات أكثر تفصيلاً.

وقال في الوقت نفسه، إن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوج تأجلت "لأسباب قانونية".