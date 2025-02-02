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في أول زيارة رسمية له.. الجولاني يتوجه إلى السعودية

في أول زيارة رسمية له.. الجولاني يتوجه إلى السعودية
الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس المرحلة الانتقالية بسوريا أبو محمد الجولاني اليوم الأحد في أول زيارة رسمية له إلى السعودية يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني.

العالم - سوريا

وتعتبر زيارة الجولاني اليوم إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق.

قبل أيام وفي أعقاب تعيين الجولاني رئيسا للمرحلة الانتقالية، وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة دمشق، وكانت أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط الأسد وتسلم الجولاني رئاسة سوريا.

ومن ضمن قائمة الزعماء والرؤساء الذين أبرقوا مهنئين ، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تمنياتهم للجولاني بالتوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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