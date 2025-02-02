ماسك يكشف تمويل الخزانة الأمريكية لمجموعات إرهابية معروفة

العالم - الاميركيتان

وكتب ماسك في منشور: "توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة".

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة.

اقرأ ايضا.. أمام منظمة التجارة العالمية..دعوى قضائية للصين ردا على حرب تجارية شنها ترامب ضدها!

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى "خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي".