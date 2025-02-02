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ماسك يكشف تمويل الخزانة الأمريكية لمجموعات إرهابية معروفة

ماسك يكشف تمويل الخزانة الأمريكية لمجموعات إرهابية معروفة
الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي X إن وزارة الخزانة الأمريكية تلقّت أوامر في عهد جو بايدن بصرف مبالغ مالية لتنظيمات إرهابية معروفة في العالم.

العالم - الاميركيتان

وكتب ماسك في منشور: "توصل فريق من مكتب فعالية الحكومة الأمريكي إلى أن موظفي وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين عن الموافقة على المدفوعات تلقوا تعليمات بالموافقة دائما على صرف الأموال، حتى لو كانت لمجموعات احتيال وإرهاب معروفة".

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية لم ترفض مطلقا دفع أي أموال لمثل هذه المنظمات الخطيرة والمجرمة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي لقيادة إدارة جديدة تهدف إلى "خفض الإنفاق المفرط وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية ومراجعة الإنفاق الحكومي".

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