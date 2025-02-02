الرئيس بزشكيان: ندعم تطوير الصناعات الدفاعية

العالم - ايران

واضاف الرئيس بزشكيان "يجب ان نواصل هذا الدرب وهناك طريق طويل يجب قطعه حتى نصل إلى القمم التي ينبغي الوصول إليها" واردف "إن هذه الإنجازات هي من أجل الدفاع عن النظام الإسلامي وليس للهجوم على أي مكان وسوف يستمر هذا التطوير، ليس من اجل ان نغزو أي بلد، بل لكي لا يجرؤن احد على الاعتداء على بلادنا".

وعبر عن امتنانه لنشطاء الصناعات الدفاعية والصاروخية والفضائية في البلاد وقال: ما يحدث يضعنا في مصاف الدول التي لديها رحلات الى خارج الغلاف الجوي، وهذا يدل على القوة العلمية والخبرة التي تمتلكها بلادنا، ويشير أيضاً إلى أن خطوات الأعداء لمنعنا من تحقيق هذه الإنجازات لم تسفر عن نتائج، وعلى العكس أدت تلك الخطوات المعادية الى تحقيقنا هذه الإنجازات المهمة التي تعتبر مدعاة للفخر.

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وأضاف الرئيس بزشكيان: اليوم نقوم بالانتاج والتصدير بفخر واعتزاز، ويمكننا تطوير هذه القدرة العلمية. كما يمكننا حل المشاكل التي يواجهها شعبنا بقوة شبابنا، ونأمل أن يساعد هذا العلم والتكنولوجيا في حل العديد من المشاكل.

كما اكد الرئيس بزشكيان على ضرورة دعم واسناد الصناعة=ات الدفاعية في البلاد وقال: يجب أن يستمر الطريق الذي نسير فيه، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه للوصول إلى القمم التي ينبغي ان نصل إليها.



وأضاف: لا ينبغي لنا أن نتعب في هذا الطريق، ويجب علينا دعم العاملين في هذا المجال وإعداد الأرضية للتطور.

وختم الرئيس بزشكيان : "إن هؤلاء الشباب الاعزاء قادرون على تحقيق كل ما نحتاج إليه، وهذا مصدر فخر".