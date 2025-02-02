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كاميرا العالم توثق تجمع أهالي كفركلا للدخول إلى بلدتهم

الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم تجمع أهالي الجنوب عند مدخل كفركلا استعداداً للدخول إلى بلدتهم.

العالم _ مراسلون

ووثقت كاميرا العالم الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش اللبناني للفصل بين هذه المنطقة وموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مراسل قناة العالم حسين عز الدين من جنوب لبنان أن أبناء كفركلا لا يزالون مصممين على العودة، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني قد استكمل المرحلة الأولى من دخوله إلى بلدة عيترون، حيث وصل إلى منتصف البلدة، وتحديدًا إلى مبنى البلدية، حيث يقوم بأعمال المسح وإزالة مخلفات الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية عيترون أعلنت في بيان، بأن "الجيش اللبناني دخل إلى القسم الشمالي منها وصولًا إلى سوبر ماركت توفير في منطقة بئر ناصر ويعمل على تنظيفها من المتفجرات والألغام والأجسام الغريبة المتواجدة بكثرة في الأحياء، ومن المتوقع أن يستكمل انتشاره داخل البلدة وفي المحيط خلال اليومَين المقبلَين، ومن الملاحظ عدم وجود أي تحركات "إسرائيلية" داخل البلدة أو قرب السواتر الترابية التي لا تزال موجودة عند مداخل القرية."

شاهد أيضا: الجيش اللبناني ينتشر في أحياء من بلدتي عيترون ويارون جنوبي لبنان

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