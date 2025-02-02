قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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آية الله خامنئي:ايران اليوم ليست ايران قبل 40 عاما فهي تقدمت بكل المجالات
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آية الله خامنئي: الشعب الايراني تحلى بالصبر والجهاد وحقق التقدم
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آية الله خامنئي:للشعب الايراني الشجاعة ليقول اميركا معتدية والموت لاميركا
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قائد الثورة الاسلامية:غزة الصغيرة ستتغلب على قوة عسكرية عظمى كاميركا
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قائد الثورة الاسلامية:فئة قليلة ستتغلب على العدو المتغطرس باذن الله
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مسيرات للاحتلال تطلق صواريخ على شارع الرشيد شمال غربي النصيرات
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سماع دوي انفجارات بمحيط مدينة الاسرى غربي مخيم النصيرات وسط القطاع
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الرئيس بزشكيان:يجب ان نواصل الطريق وامامنا شوط كبير للوصول الى القمة
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الرئيس بزشكيان:تطور ايران التكنولوجي سيستمر يوما بعد آخر
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الرئيس بزشكيان:انجازاتنا هي للدفاع عن الوطن وليست لغزو اي دولة