حماس تبدي استعداها لمواصلة المفاوضات والاحتلال يكشف عن تعطشه للدماء

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في غزة محمد البلبيسي أن الجانب الفلسطيني أظهر جديته الكبيرة للوسطاء، حيث أعرب عن استعداده للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا التزامه بتطبيق شروط المرحلة الأولى التي تشمل وقف إطلاق النار وعودة النازحين، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى.

وأوضح مراسل العالم أن المقاومة الفلسطينية أفرجت عن الأسرى على دفعات متعددة، حيث تم تسليم الدفعة الرابعة يوم أمس، والتي شملت أسيرًا في منطقة الميناء بمدينة غزة واثنين من الأسرى في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وفي السباق، قال مراسلنا إنه تم ترتيب زيارة وفد من حركة حماس إلى الدوحة، في خطوة تهدف إلى المضي قدمًا نحو تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق كما تم الاتفاق عليه.

وأكد مراسل العالم أن الجانب الفلسطيني يواجه تعنتًا إسرائيليًا فيما يتعلق بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الضرورية لقطاع غزة، بما في ذلك مواد البناء والمواد الطبية التي يحتاجها السكان لإعادة الحياة إلى طبيعتها وإزالة الركام والدمار.

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وأشار مراسلنا أنه رغم الضغوط التي يمارسها الوسطاء، تشير الأنباء إلى أن الأمور تسير بشكل عام في الاتجاه الصحيح. ملفتا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه يبدو أنهم يميلون للاكتفاء بالمرحلة الأولى والعودة إلى القتال. ومع ذلك، فإن الالتزام من الطرفين بتطبيق الاتفاق يظل واضحًا، والأيام القادمة ستكشف المزيد من الحقائق حول تطورات الوضع.

