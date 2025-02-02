رئيسا بلدية كفركلا والعديسة: عودة المواطنين إلى الأرض حق مقدس

العالم _ مراسلون

وقال رئيس بلدية كفركلا، حسن شيت، في حديث خاص لقناة العالم إن الوقفة الحالية التي ينظمها أهالي البلدة تعبّر عن حبهم العميق لأرضهم وإصرارهم على العودة إليها رغم كل الظروف الصعبة والدمار الذي خلفه الاحتلال. وأوضح أن هذه الوقفة تحمل رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي مفادها أن أبناء كفركلا سيعودون إلى أرضهم مهما بلغت التحديات لنجعلها تنبض حياة بوجودنا.

وفيما يتعلق بالتجمع الشعبي عند مدخل البلدة، أشار شيت إلى أن وجوده إلى جانب رئيس بلدية العديسة يعكس الحنين المشترك لهذه الأرض والرغبة القوية في استعادتها. وأضاف أن حضور الأهالي من كفركلا والعديسة ومناطق أخرى يؤكد على وحدة الصف والإجماع على حق العودة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية العديسة، علي رمال، في تصريح لقناة "العالم"، أن وقوفه مع أهالي كفركلا يعكس التضامن العميق بين البلدتين، مشددًا على أن العلاقة التي تجمعهما تتجاوز الجغرافيا لتشمل رابطة الدم والأرض.

وأوضح رمال أن كفركلا والعديسة تمثلان أرضًا واحدة وشعبًا واحدًا لا يمكن فصلهم، مؤكدًا أن الشعب المقاوم في هذه المنطقة لن يتخلى عن حقه في العودة إلى أرضه مهما كانت الظروف.

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