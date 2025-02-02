'إسرائيل' تصعد بالضفة: عشرات الشهداء خلال ساعات وتهجير 15 ألف فلسطيني

العالم - فلسطين

وتصاعدت حملة الاغتيالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ استشهد 7 فلسطينيين خلال ساعات في جنين وطولكرم.

حيث نفذت المسيرات الإسرائيلية غارتين على مدينة جنين شمالي الضفة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

واستهدفت الغارة الأولى دراجة نارية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، واستشهد في الغارة الأخرى مجموعة من الشبان بالحي الشرقي في المدينة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين -بينهم طفل- وممرض وإصابة آخرين.

وفي قباطية جنوبي جنين، قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة وسط البلدة، مما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها. وكان فلسطيني آخر استشهد عصر أمس برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم شمال الضفة.

الاغتيالات الجديدة تأتي فيما تواصل قوات الاحتلال منذ نحو أسبوعين عدوانا على شمالي الضفة بدأ باجتياح جنين ومخيمها، مما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 15 ألف فلسطيني وتدمير كبير للبنية التحتية.

ومن جنين توسع العدوان ليشمل مناطق أخرى قريبة، بينها طولكرم وطوباس، وأسفر عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.

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وفي غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تعرضت في وقت مبكر اليوم الأحد لإطلاق نار خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرقي الضفة.

بدورها، قالت سرايا القدس كتيبة جنين إنها وبمشاركة مع كتائب القسام تمكنت من إيقاع قوة مشاة مؤلفة من 10 جنود بحقل من النيران، وأوقعوا إصابات مؤكدة.

في هذه الأثناء، شهدت الضفة الغربية المزيد من الاقتحامات والاعتقالات، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من منازلهم بمنطقة الجبل في بلدة طمون.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية احتجزت شابين شرق قلقيلية، واعتقلت ثالثا بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل شمالي طولكرم.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل، بحسب المصادر نفسها.

وشملت الاقتحامات أيضا قرى وبلدات في مدينة رام الله وسط الضفة.

وفي جنوبي الضفة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة جبل أبو رمان في الخليل، وكذلك شملت الاقتحامات مدينة حلحول وبلدة صوريف شمالي الخليل.

وبالتوازي مع الاقتحامات، أحرق مستوطنون مسجدا في شمال غرب مدينة أريحا، كما هاجم مستوطنون منزلا في منطقة خربة الطوبة بمسافر يطا في الخليل، وفقا لمصادر فلسطينية.