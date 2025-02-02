حماس: الاغتيالات لن توقف مدّ المقاومة بالضفة ومخططات الضم ستفشل

العالم - فلسطين

ونعت حماس في بيان اليوم الأحد، شهداء قباطية الأبطال الذين ارتقوا جراء مجزرة إسرائيلية وحشية جديدة.

وقالت: إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد إجرامه بحق أبناء شعبنا، وتكثيف قصفه الهمجي على الضفة الغربية، كما شهدنا من استهداف بالطيران الحربي لبلدة قباطية جنوني جنين، في دلالة واضحة على نهجه العدواني ومحاولاته المستميتة لإيقاف مد المقاومة المتصاعدة.

وأشارت إلى أن اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة وعدوانه المكثف على جنين لليوم الثاني عشر وعلى طولكرم لليوم السادس على التوالي، “لن يفلح في كسر شوكة شعبنا البطل، الذي لن يتراجع عن خيار المقاومة والتصدي حتى نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال”.

ودعت حماس لتوحيد كافة الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام لصد هذا العدوان الغاشم، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

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استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد 3 مواطنين جراء القصف الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما استشهد مواطنان آخران جراء قصف الاحتلال مركبة في قباطية.