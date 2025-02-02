قرارات ترامب الاقتصادية تشعل حربا تجارية عالمية

العالم - الأميركيتان

فحرب تجارية عالمية تشتعل بعد الاجراءات التي اتخذتها واشنطن في رفع التعريفات الجمركية ضد الصين وكندا والمكسيك.

ففيما توعدت الصين باتخاذ اجراءات انتقامية بادرت كندا والمكسيك الى اتخاذ اجراءات انتقامية ردا على فرض الرئيس الامريكي رسوما جمركية عليهما حيث قرر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية بنسبة 25 بالمائة.

وقال جاستين ترودو: كندا سترد على الإجراء التجاري الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على السلع الأميركية ويشمل ذلك فرض رسوم فورية على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي اعتبارا من يوم الثلاثاء.

لاحقًا، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي إن كندا مستعدة وجاهزة للقتال من أجل سكانها. في غضون ذلك اعتبر رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا ديفيد إيبي، التعريفات بانها غير مبررة وان بلاده لن تتبع أهواء شخص.

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وقال ديفيد إيبي:

هذه التعريفات لا معنى لها، نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء البلاد لإزالة الحواجز التجارية داخل كندا والتأكد مع جميع المقاطعات تشتري السلع الكندية أولا. لن نسمح لأنفسنا بأن نكون مدينين لأهواء شخص واحد في البيت الأبيض.

ولم تقف المكسيك مكتوفة الايدي لتوجه الرئيسة كلاوديا شينباوم بفرض تدابير ورسوم جمركية انتقامية على واشنطن دفاعا عن مصالح بلادها. رافضة ما وصفته بالافتراءات الامريكية حول تحالف الحكومة المكسيكية مع المنظمات الإجرامية، أو التدخل في أراضيها.

بدورها ردت الصين بحزم متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها. وكشفت وزارة التجارة الصينية أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وحثت البيت الابيض على الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون.

هذه التداعيات جاءت ردا على الحرب التي شنها ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين، معتبرا ان الاضطراب الذي ستسببه قراراته مؤقت وقصير الأمد، لكنه سيجعل امريكا غنية وقوية للغاية. وفي مؤتمر استعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، التعريفات الجمركية قائلة إنها ستصل إلى 25 بالمائة على المكسيك وكندا و10 بالمائة على الصين بالاضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وسبق أن هدد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب التجاريين، إن واشنطن سترد بزيادة جمركية محتملة إذا ردت المكسيك أو كندا أو الصين على التعريفات الجمركية الجديدة.