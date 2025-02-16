القمة الإفريقية تدعو لوقف التطبيع مع "إسرائيل"

العالم – فلسطين



وأدان القادة الأفارقة "بشدة الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة"، معبرين عن رفضهم "القاطع لانتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، واستهدافها الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على "ضرورة محاكمتها دولياً على انتهاكاتها المستمرة.

كما دعا القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع "إسرائيل" حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين".

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وبدأت أعمال القمة الإفريقية الثامنة والثلاثين أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت، قبل أن تختتمها اليوم الأحد.

وشارك في القمة عدد كبير من قادة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي حضر كضيف، وألقى كلمة أمام القمة تناولت الأوضاع في فلسطين.