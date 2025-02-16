العالم – فلسطين

وبحسب موقع" قدس برس"، أشار المنتدى في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أنه تم الإفراج عن أربع صحفيات ضمن الصفقة، وهن: رُولا حسنين، بشرى الطويل، أمل شجاعية، وأشواق عوض، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المحررين إلى سبعة. في المقابل، لا يزال أكثر من 40 صحفيًا قيد الاعتقال، بعضهم يواجه أحكامًا بالسجن المؤبد أو أحكامًا مرتفعة، إضافة إلى المعتقلين الإداريين، في ظل استمرار الاحتلال في انتهاكاته، ومنها جريمة الإخفاء القسري بحق المصورين الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، حيث طالب المنتدى بالكشف الفوري عن مصيرهما.

وأكد المنتدى أن معاناة الصحفيين المعتقلين تتفاقم نتيجة الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرض له العديد منهم، حيث ظهرت آثار التعذيب الوحشي على أجساد الأسرى المحررين، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للالتزام باتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.



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وفي السياق ذاته، ثمّن المنتدى صمود الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم رغم الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، الذي تجلى في عمليات القتل المتعمد والاعتقال والتعذيب، إضافة إلى تدمير أكثر من 200 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.



وأكد المنتدى ضرورة إدراج إعادة إعمار المؤسسات الإعلامية ضمن خطط إعادة الإعمار في القطاع، تخليدًا لتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين الذين فقدوا 205 صحفيين وإعلاميين خلال العدوان.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين كافة الجهات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تكثيف جهودها لمساندة الصحفيين المعتقلين والعمل على ضمان حريتهم، وحماية الإعلام الفلسطيني من الاستهداف المتواصل.