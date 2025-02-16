محكمة للاحتلال تحكم على طفل مقدسي بالسجن 18عاما

العالم – فلسطين



و اتهمت المحكمة الطفل الزلباني بالتسبب بمقتل جندي صهيوني على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة شهر شباط /فبراير عام 2023، حيث حاول الطفل تنفيذ عملية طعن في داخل الحافلة على حاجز المخيم، فقام الحارس الذي يرافق الجندي بإطلاق النار مما أدى الى مقتل الجندي برصاص زميله.

واعتقلت قوات الإحتلال الزلباني من الحافلة وكان يبلغ حينها 13 عاما، وتعرض لتحقيقات قاسية ثم حول الى معهد داخلي "مؤسسة داخلية في يركا" في الداخل الفلسطيني، لصغر سنه، وعرض على المحكمة عدة مرات حتى صدر الحكم اليوم.



شاهد أيضا.. "جنات المطور".. عيون أطفأها رصاص الإحتلال!

وأوضحت عائلة الطفل الزلباني أن نجلها محمد نقل قبل أسبوعين الى سجن الدامون.

وفجر الاحتلال منزل عائلة الطفل شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، ولاحقت سلطات الاحتلال العائلة بالاعتقال والتوقيف والاستدعاءات المتكررة.