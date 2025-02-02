حماس: الإحتلال يتلكأ في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار في غزة

العالم – فلسطين



وأضاف: "هناك مجالات إغاثية لم يلتزم بها بشكل كامل، وهو لم يسمح بأي عملية إعادة ترميم أو إدخال للمواد الطبية اللازمة".

كما تابع البيان بالتأكيد على أنّ "إدخال الوقود إلى القطاع هو أقل بكثير مما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار"، لافتةً إلى أنّ "ما تم إدخاله إلى شمالي قطاع غزة لا يُذكر، وحتى الآليات التي نص عليها الاتفاق لم يتم إدخال أي منها".



وقالت إنّ "عدم إدخال الآليات، يمنع استخراج جثامين الشهداء، ويعيق انتشال جثث القتلى، الذين سيتم تبادلهم خاصة في نهاية هذه المرحلة".



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وطالبت حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف النار، بإلزام الاحتلال بإدخال مواد الإغاثة التي نص عليها الاتفاق، داعيةً إلى "إدخال هذه المواد وخاصة الخيام والوقود والمواد الغذائية والآليات الثقيلة ووقف كل الانتهاكات والتجاوزات الأخرى".

وفي بيانٍ آخر، اليوم الأحد، أكدت حركة حماس، أنّ خروج عدد من الأسرى الفلسطينيين المحرّرين اليوم، من سجون الاحتلال إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء عمليات التنكيل والتعذيب، "يؤكّد بشاعة ما يتعرّض له الأسرى في السجون على يد الطغمة الفاشية الصهيونية".

ورأت الحركة، في تصريح صحفي، أنّ هذه الانتهاكات المتواصلة بحقّ أسرانا "تُعَد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تدخُّلاً فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها".

كما لفتت إلى أنّه ينبغي على اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تكثيف جهودها" في متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، كما عليها العمل على ضمان احترام حقوق المعتقلين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

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وأكّدت حماس: "نواصل مسيرتنا المباركة في حركة حماس وقوى المقاومة، للوصول بشعبنا إلى أهدافه بالحرية وتقرير المصير وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، والوفاء لأسرانا الميامين في سجون الاحتلال، بكسر قيدهم وإعادتهم إلى أحضان شعبهم".

يذكر أن أنّ الأسرى الذين تحرروا يوم السبت، تعرضوا للضرب المبرّح لأيام من قبل السجانين قبل الإفراج عنهم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ بعض الأسرى المحررين أصيبوا بكسور في الأضلاع.



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