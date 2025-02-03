آخر التطورات في الجنوب اللبناني.. تفجيرات في يارون

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى حدوث عمليات تجريف يقوم بها جيش الاحتلال في المنطقة الواقعة بين بلدة الوزاني وبلدة عين عرب لاسيما الأحراش والبساتين الغنية في هذه المنطقة وحفر خنادق مع وجود أمطار كبيرة وطويلة تصل بين بلدة الغجر وبلدة الوزاني، هذا بالإضافة إلى بعض التفجيرات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط بلدة العديسة وعلى الجهة الغربية لبلدة العديسة المطلة مباشرة على بلدة الطيبة.

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني قام بعد ظهر اليوم بردم الحفر الكبيرة وتعبيدها في منطقة المفيلحة، وهي المنطقة التي كان يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ميس الجبل، حيث يتواجد مركز كبير لقوات اليونيفل العاملة جنوب لبنان.

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ونوه مراسلنا إلى أن هذه المنطقة من الناحية الغربية أصبحت مع الجيش اللبناني وأما من نقطة تواجد اليونيفل وبالاتجاه الشرقي والنواحي الشمالية والجنوبية لا يزال يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى دخول الجيش اللبناني والأهالي بالأمس إلى بلدة عيترون وما زال الجيش يعمل على مسح مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل أهالي بلدات الحافة الأمامية المحتلة اعتصامهم للمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأرض، وسط خشية من حدوث تمديد آخر لوقف إطلاق النار.

فقوات الاحتلال لا تزال تسيطر بعد أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار على مساحات واسعة من الشريط الحدودي من تلال اللبونة وجبل بلاط في القطاع الغربي، إلى أجزاء من يارون ومارون الراس في القطاع الأوسط وصولًا إلى معظم البلدات الحدودية في القطاع الشرقي.

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