غضب إسرائيلي من طريقة تنفيذ المقاومة لعمليات تبادل الأسرى

العالم – العين الإسرائيلية

وفيما يتعلق بتفسير القراءة الإسرائيلية لمشهد تبادل الأسرى في دفعتها الرابعة وهذه الحالة من الغضب التي تسود اليوم الأوساط الإسرائيلية من الطريقة التي نفذت فيها المقاومة عمليات التبادل، أكد علي حيدر المختص بالشؤون الإسرائيلية أن"إسرائيل"في الواقع منذ أن وجدت نفسها مضطرة إلى وقف الحرب كان عليها أن تختار خياراً من اثنين، إما أن تذهب في عملية تبادل شاملة تشمل كل الأسرى وهذا دونه مطالب سياسية واقتصادية وغير ذلك ولا تستطيع"إسرائيل" ولا هذه الحكومة أن تتحملها وتؤدي إلى تفكيكها قطعا، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى تقسيم هذه العملية إلى مراحل ووفق رؤية معينة.

ولفت حيدر إلى أن"إسرائيل"، كانت تأمل بأن يساهم هذا التمرحل في مرحلة عملية التبادل إلى نوع من الإنجازات التي تسمح لها بإعادة فتح الحرب لاحقا أو ابتزاز حركة حماس وما إلى ذلك، لكن الذي حصل أن أداء حركة حماس في عملية التبادل فاجأت كل المعنيين في هذا المجال وتحولت عملية التبادل وكل دفعة من الدفعات تحولت إلى انتصار لحركة حماس مشبع بالرسائل تجاه الشارع الفلسطيني وتجاه المؤسسة الإسرائيلية والشارع الإسرائيلي.

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كما سلط البرنامج الضوء على المشهدية الاحتفالية لإطلاق الأسرى الصهاينة في دفعتها الرابعة كان لها الأثر الكبير في نفوس الإسرائيليين الذين ذهبوا إلى حد واصف ما يجري الآن في غزة بأنه "نصر مطلق لحماس والمقاومة وغزة" وليس للكيان الإسرائيلي، كما وعد نتنياهو بحسب تعبير الكتّاب الإسرائيليين.



كما تطرق البرنامج لعمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف أطلاق النار في غزة حيث أنه من الواضح أنها سترخي بظلالها على اللقاء الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم بين نتنياهو وترامب في البيت الأمريكي حيث ستبرز تحديات يواجه نتنياهو في هذا اللقاء ويتحدث عنها في هذا الإطار دبلوماسي إسرائيلي سابق.

كما بحث البرنامج في موضوع الهجوم على النووي الإيراني الذي لا يبدو كما يطالب نتنياهو أنه أمر ممكن إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تبدو حتى الآن من خلال إدارة ترامب راغبة في المشاركة بأي هجوم على إيران كما يقول أحد المسؤولين السابقين في جهاز الأمن القومي.

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كما بحث البرنامج في مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يتساءل أحد المعلقين في الإعلام العبرية عن إمكانية أن يجبر ترامب نتنياهو على تنفيذ المرحلة الثانية كاملة وتنفيذ أيضا المرحلة الثالثة التي ستعني إنهاء الحرب في غزة.

ضيف البرنامج:

- علي حيدر المختص بالشؤون الإسرائيلية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...