لماذا سيصطحب نتنياهو معه طبيبين في زيارته لأمريكا؟!

العالم - فلسطين

وبحسب الهيئة فقد جاءت هذه الخطوة كإجراء احترازي لضمان سلامة نتنياهو خلال جولته الخارجية، بعدما خضع لعملية استئصال البروستات في شهر ديسمبر 2024، وتزايد قلقه على حالته صحته.

وأشارت الهيئة إلى أن اختيار الطبيبين المتخصصين يأتي في إطار الاستعدادات الدقيقة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لرحلة نتنياهو، خاصة في ظل تقدمه في العمر وضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له أثناء سفره.

المزيد.. قائد الثورة: غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني باذن الله

العمليات التي خضع لها نتنياهو وحالته الصحية..

خضع نتنياهو البالغ من العمر 75 عاما لعدد من الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا على مر السنين، ومن أبرزها:

خضع لعملية الفتق الإربي 2013 في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، وأكد الأطباء نجاحها واستقرار حالته الصحية بعدها.

عام 2016، أُصيب نتنياهو بحالة إغماء أثناء حضوره حفلا عاما، مما أثار مخاوف حول وضعه الصحي، وبعد الفحوصات، تبين أن الإغماء كان نتيجة لالتهاب بسيط في الأذن وتم علاجه.

عام 2020 خضع لعملية قسطرة في القلب كجزء من الفحوصات الدورية.

في شهر يوليو 2023 خضع لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير.

وفي مطلع أبريل 2024 أعلن مكتب رئاسة الوزراء خضوع نتنياهو لعمية جراحية لعلاج الفتق.

وفي شهر ديسمبر 2024 خضع نتنياهو لعملية استئصال البروستات في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأثارت الإجراءات الطبية لنتنياهو تساؤلات حول قدرته على تحمل أعباء منصبه، خاصة في ظل تقدمه في السن، ومع ذلك، يؤكد فريقه الطبي أن حالته الصحية تحت السيطرة، وأنه قادر على أداء مهامه بكفاءة.

يظل سجل نتنياهو الطبي موضوعا يتابعه الإعلام والرأي العام، خاصة في ظل الأجواء السياسية المشحونة والتحديات التي يواجهها الكيان الاسرائيلي على الصعيدين الداخلي والخارجي.