إيران تبرم عقوداً لتعزيز الضغط بحقل بارس الجنوبي

العالم - إيران

وأوضح "رضا دهقان" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأنه وفقا للدارسات فان استخراج الغاز الغني من قبل إيران وقطر على مدى 30 عاما أدى إلى هبوط الضغط الطبيعي في الحقل الأضخم بالعالم ومن المتوقع بعد 3 سنوات أن ينخفض الإنتاج بحقل بارس الجنوبي 28 مليون متر مكعب باليوم وبعد 6 سنوات 42 مليون متر مكعب يوميا.

وأستدرك أن لهبوط الضغط في حال عدم التدخل بالوقت المناسب، تداعيات حقيقية على أمن الطاقة والاقتصاد، لذلك ترى وزارة النفط الإيرانية هذا المشروع كأهم المشاريع الاستراتيجية.

إقرأوا أيضا.. إزاحة الستار عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي 'باور 373'

دهقان أشار إلى أن بعد ما تم الانتهاء عمليا من الدراسات اللازمة، ثمة 7 عقود لمشاريع تعزيز ضغط بارس الجنوبي باستثمارات جاهزة بواقع 17 مليار دولار سيتم توقيعها قريبا.

وتوقع بتنفيذ هذا المشروع حتى عام 2051، أن يدر 780 مليار دولار عائدات على البلاد باحتساب تسعيرة 33 سنتا للغاز و70 دولارا لبرميل المكثفات.

ولفت أن التدشين المبدئي لمنشآت تعزيز الضغط سيتم حتى مارس/آذار 2029.