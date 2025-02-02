رئيس مجلس النواب العراقي يصل إلى طهران على رأس وفد نيابي

العالم - إيران

وجاء في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي "أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، غادر اليوم الأحد (2 شباط/فبراير 2025)، على رأس وفد نيابي، متوجها إلى طهران، بناء على دعوة رسميّة من رئيس مجلس الشورى الإيراني".

ومن المقرر أن يلتقي المشهداني، قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله العظمى السيدعلي الخامنئي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ووزیر الخارجية عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي أحمد وحيديان، وأعضاء في مجلس الشورى، ومسؤولين كبار آخرين.

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وتتمحور مباحثات المشهداني في طهران حول تطوير آفاق العلاقات بمختلف الجوانب والمجالات بين العراق وإيران، وسبل تفعيل آليات التعاون وتنسيق المواقف بين برلماني البلدين، والبحث في أفضل المسارات والخيارات للتعاطي مع الملفات الإقليمية المختلفة، لاسيما مواصلة دعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك التداول في آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، وتجديد تأكيد كل من بغداد وطهران على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وتمكين الشعب السوري بمختلف مكوناته من تقرير مصيره واختيار حكامه وفق سياقات ديمقراطية سليمة وشفافة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة، تُعدّ أول زيارة رسمية للمشهداني إلى إيران بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد شغور المنصب لمدة عام كامل تقريبا، إثر إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي بتهمة التزوير.