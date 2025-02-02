قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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الشيخ قاسم: لم نتحدث بتاتا عن الانتصار المطلق وانما عن مكاسب عديدة
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الشيخ قاسم: نواجه حملة واسعة أميركية ضدنا تروج لهزيمتنا في الحرب
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الشيخ قاسم: نتصرف حسب تقديرنا في الوقت المناسب
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الشيخ قاسم: صبرنا كل هذه الفترة لتأخذ الدولة فرصتها لوقف اطلاق النار
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الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية بذلت جهودها لوقف خرق الاتفاق بل العدوان
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رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني يصل الى طهران
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حماس: تواصل جرائم الاحتلال في جنين ونسف المنازل لن يحطم إرادة شعبنا
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السيد الحوثي: مستعدون للتصعيد ضد العدو اذا نكث الاتفاق في غزة ولبنان
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السيد الحوثي: من جانبنا نأمل استكمال تنفيذ الاتفاق في غزة ولبنان
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السيد الحوثي: الغرب وقف لجانب اسرائيل وعلى الامة الوقوف لجانب المقاومة