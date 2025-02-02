وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية في زيارة إلى إيران

العالم - إيران

وقد وصلت بلوج اليوم الأحد إلى طهران ومن المقرر أن تشارك في اجتماع اللجنة الرفيعة لمنظمة "إكو" التي تناقش مسألة الإصلاحات.

وأشار السفير الباكستاني لدى طهران محمد مؤثر إلى زيارة وكيلة الخارجية الباكستانية إلى طهران، وقال إن بلوج ستلتقي على هامش الاجتماع المذكور عددا من المسؤولين الإيرانيين.

وأكد أن زيارة الشخص الثاني للخارجية الباكستانية لإيران تسهم في المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي تحت مظلة إكو.

وكان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار قد زار إيران قبل نحو شهرين، للمشاركة في الدورة الـ28 للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (إكو).

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