تونس وإيران تسعيان لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين

العالم - إيران

وأشار الرحموني خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس غرفة تجارة إيران إلى إلغاء التاشيرات بين إيران وتونس وإمكانية تطوير السياحة وزيادة زيارات رجال الأعمال والمواطنين إلى البلد الآخر، قائلا إنهم يسعون في هذا المجال لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إيران وتونس.

ودعا السفير التونسي إلى إحياء المجلس المشترك لرجال الأعمال الإيرانيين والتونسيين، موضحا: إننا نسعى لكي يحصل ذلك على هامش انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتونس.. هدفنا هو التمهيد لأنشطة القطاع الخاص في إيران وتونس والتعرف على مجالات الاستثمار في البلدين.

وفي معرض إشارته إلى قدرات إيران في مجال المستلزمات الطبية والأدوية قائلا: نسعى لزيارة وفد من رجال الأعمال التونسيين إلى إيران.. وأدعو إلى توسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين لإنتاج أدوية السرطان وأمراض القلب.

ودعا إلى تفعيل الاتفاقات التجارية والاقتصادية الكثيرة المبرمة بين إيران وتونس.

أما رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران صمد حسن زاده فقد قال في اللقاء إن حجم التجارة بين إيران وتونس، لا يتناسب مع الطاقات التجارية للبلدين.

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وقال إن غرفة إيران ومن خلال امتلاكها لجان تخصصية و غرف مشتركة في أرجاء البلاد، تسعى لتوسيع التجارة لا سيما التجارة الخارجية التي تمثل الأولوية الرئيسية لها.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص في إيران تملك طاقات هائلة في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والفولاذ وإنتاج المكائن ومواد البناء والخدمات الفنية والهندسية والتشييد والبناء وبناء الأنفاق والسكك الحديد والمصافي والخدمات الطبية والعلاجية لا سيما السياحة العلاجية والزراعة وتوفير المكائن الزراعية لاسيما تطوير زراعة البيوت الدفيئة والخدمات الثقافية والجامعية.

واكد أن الانتاج المشترك واستثمارات الشركات الإيرانية في مجال المكائن الثقيلة والجرارات في تونس يمكن أن يمثل أحد مجالات التعاون بين رجال أعمال البلدين.

وأكد أن غرفته جاهزة لإيفاد وفد تجاري وتوسيع السياحة والتعاون الاقتصادي بين إيران وتونس.