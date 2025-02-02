شاهد.. قوات الاحتلال تنسف مربعا سكنيا كاملا بمخيم جنين

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هذا تحليق المذبوح، وهل للمذبوح مئتماً يبكي فيه إلا موطنه.

هُزت جنين، في مشهدٍ يتطابق مع قطاع غزة، نسفَ الاحتلال مربعاً سكنياً كاملاً، يريد تغيير معالم المخيم، ولكن هذا لن يغير من عزيمة الفلسطيني.

لم يُشيع الشهداء بعد في مخيم جنين، ينقلون بمركبات الإسعاف إلى حين يسمح فيه الاحتلال بدفنهم.

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وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في جنين، محمود السعدي، ان "عدم السماح من قبل قوات الاحتلال بعملية الدفن احالت دون عملية الدفن ويوجد موضوع مهم ايضا هو تخوف المواطنيين من دفن وموارة الثرى لشهدائهم بسبب الخوف من استهدافهم من قبل قناصة الاحتلال ، ادى الى تاخير دفن الجثامين. عملية الدخول للمخيم هي قليلة بعض الشيء ولا نعلم عدد المواطنين داخل المخيم كذلك الوصول الى من المستحيلات".

اما هذا الحاج السبعيني قتله قناص اسرائيلي حين حاول الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منزله، يد الاحتلال ممدودة إلى عنق الفلسطيني أينما كان وايا كان عمره.

شمال الضفة على خط المواجهة مع الاحتلال، السور الحديدي امتد ليلتف حول طولكرم وطوباس، من كان يعتقد بأن الضفة الغربية اقل أهمية من قطاع غزة واهما، ما يجري يؤكد بأن القضية الدينية والسياسية جذورها هنا في عمق الضفة الغربية.

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