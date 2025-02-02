تحذيرات من مغبة وتداعيات أي تصعيد للتوتر في اليمن

العالم - المشهد اليمني

وفي السياق نفسه حذرت العديد من المنظمات والشخصيات من التدعيات التي تعمل عليها الادارة الامريكية الجديدة ضد اليمن وقالت ان واشنطن تسعى الى تشديد الحصار والتوترات في اليمن من خلال دعمها للجماعات العسكرية التابعة للتحالف السعودي الاماراتي في اليمن.

هذا و كان السيد عبدالملك الحوثي قال في خطاب له ان اليمن حكومة وشعبا مستعد للتصدي لاي عدوان امريكي جديد وحذر المرتزقة من اي تحركات ضد صنعاء.

وفي اطار العمل الانساني افرجت حكومة صنعاء عن مئة وثلاثة وخمسين اسيرا في مبادرة احادية الجانب وقالت إن هذه المبادرة رسالة إنسانية لحسن النية وتأسيس مرحلة فاعلة للتعامل مع ملف الأسرى.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "المشهد اليمني" من صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله عبدالله النعمي ومن بيروت الاعلامي اليمني محمد الزبيدي لتناقشهم هذه الأسئلة:

-هناك انباء عن مساع امريكية الى الدفع بعودة الحرب في اليمن؟ هل هذا ممكن؟ وكيف تحاول واشنطن اعادة الحرب؟

-بعض التسريبات تتحدث عن رفض سعودي لعودة الحرب هل تقدر الرياض باعتقادكم المقاومة؟ ولماذا ترفض؟

-كيف قرأتم التحذيرات الايرانية التقي قالها وزير الخارجية عباس عراقجي لنظيره البريطاني؟

-ما هو موقف الرياض وابوظبي من الوضع الحالي ولماذا لم توقع خارطة السلام التي كان من المقرر توقيعها منذو فترة طويلة؟

-ماذا عن التسريبات والصور التي بثت وتتحدث عن تأسيس قاعدة عسكرية في جزيرة عبدالكوري؟ من يقف خلفها وهل لهذه القاعدة اي دور او هدف في التصعيد القادم؟

-ماذا عن الاخبار التي تتحدث عن طرد حكومة المجلس الرئاسي من شقق وفنادق مشهورة في الرياض؟ هل هي صحيحة وهل بالفعل السعودية بصدد تغيير موقفها من الاحداث في اليمن؟

-كيف قرأتم دعوات رشاد العليمي للمجتمع الدولي بمساندة حكومته ضد صنعاء؟

-ماذا عن اتساع الصراع في الجنوب وضغوطات المجلس الانتقالي على حكومة العليمي والانهيار الاقتصادي هناك. ماهي خلفياته؟

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