عضو انصار الله: مواجهة العدوان الأمريكي تحت المجهر

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وأوضح النعمي أن الولايات المتحدة تحيك مؤامرات متعددة ضد اليمن، تشمل محاولات فرض حرب عسكرية أو اقتصادية، وإشعال فتيل حروب أهلية، وزعزعة الاستقرار الداخلي. ومع ذلك، لم تتخذ واشنطن بعد قرارا واضحا بشأن خيار الحرب العسكرية أو الاقتصادية، رغم أنها تدرس الخيارات بعناية، مؤكدا ان لدى اليمن خيارات سيعلن عنها السيد الحوثي في مواجهة اي حرب اقتصادية تفرض على البلاد.

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وبخصوص موقف السعودية والإمارات، دعا النعمي كلا البلدين إلى الابتعاد عن أي مشاركة في عدوان أمريكي محتمل على اليمن، محذرا من أن أي تدخل سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن اليمن لديه القدرة على الرد بشكل حاسم على أي اعتداء، سواء من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

كما أشاد النعمي بموقف إيران الداعم لليمن واصفا اياه بالمشرف والمساند، معتبرًا أن مواقف الجمهورية الإسلامية في إيران أفضل بألف مرة من مواقف العديد من الدول العربية والإسلامية. وأكد أن اليمن سيقف بجانب إيران في حال تعرضها لأي تهديد أو عدوان.

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وفيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة عبد الكوري، أشار النعمي إلى أن الإمارات هي الأرجح وراء هذه الخطوة، والتي قد تستخدمها الولايات المتحدة كمنطلق للعدوان على اليمن. وحذر من أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد ستتحمل العواقب الكاملة لأفعالها.

وتناول النعمي أخبارا عن طرد حكومة المجلس الرئاسي الموالية للمرتزقة من شقق وفنادق في الرياض، مؤكدًا أن هذه الأخبار صحيحة وتعكس حالة الإذلال التي وصلت إليها هذه القيادات في نظر السعودية، التي بدأت تتخلص منهم بعد استخدامهم كأوراق ضغط.

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