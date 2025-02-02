فانس: رسوم ترامب على الصين تتيح الفرصة للحوار مع بكين

العالم-اسيا والباسفيك

وقال فانس في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "من جهة، الرسوم تعني معاقبة الصين على استغلالها للاقتصاد الأمريكي وإرسالها مخدرات إلى بلادنا".

وتابع: "ومن جهة أخرى، تهدف الرسوم إلى توفير الفرصة للرئيس كي يجري مفاوضات مع الحزب الشيوعي الصيني حول إيجاد المزيد من التوازن في علاقاتنا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم السبت 1 فبراير مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين. وتبلغ الرسوم على الصادرات الصينية 10%.

وتربط الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية بموضوع تهريب مادة الفينتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، حيث تتهم واشنطن الصين ودولا أخرى بأنها تعتبر مصدرا لشحنات المخدرات ولا تتخذ إجراءات كافية لمنع تهريبها.

وردا على قرار ترامب، دعت الخارجية الصينية واشنطن لحل مشكلتها مع الفينتانيل بشكل عقلاني والتخلي عن تهديد دول أخرى. كما دعت بكين الجانب الأمريكي "لتصحيح المسار" في ما يخص التعاون مع الصين في مجال محاربة المخدرات والمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل سليم.