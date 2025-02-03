18 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

العالم-فلسطين

وقال مركز معلومات فلسطين "معطى"، اليوم الأحد، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح مركز "معطى" أن أعمال المقاومة تضمنت عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، عملية تفجير عبوات ناسفة، إضافة لاندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 13 نقطة تماس، وخروج مظاهرتين شعبيتين للتنديد بجرائم العدو.

واندلعت مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيتونيا غربي محافظة رام الله، ومناطق اللبن الشرقية وبيت فوريك بمحافظة نابلس، تخللها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات العدو إلى مدينة ومخيم طولكرم، فيما شهدت ضاحية ذنابة خروج مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

المزيد..إعلان غزة منطقة منكوبة.. إعلان حصيلة الحصاد المرّ لحرب الإبادة

وشهدت بيت لحم مواجهات مع قوات العدو، تركزت في جبل هندازة وبلدة الخضر، فيما اندلعت مواجهات أخرى في الخليل، وتركزت بمنطقة إذنا والبلدة القديمة ومخيم العروب.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات العدو وفجّروا عبوات ناسفة في منطقة عرابة بمحافظة جنين، والتي تشهد عدوانا واسعا لليوم الـ 13 على التوالي، إلى جانب خروج مظاهرات شعبية في قباطية.