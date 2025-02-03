نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية

العالم-الامريكيتان

وقال هابيك خلال فعاليات نظمتها صحيفة "كولنر شتادت أنتسايغر"، يوم الأحد: "كأوروبيين نحن مستعدون للرد بالرسوم الجوابية".

وتابع: "على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا خيار سيئ جدا"، مشيرا إلى أن الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، بما في ذلك للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

وأضاف: "سنجعل الأمريكيين يفهمون أن لديهم ما يخسرونه أيضا".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم السبت 1 فبراير مرسوما حول فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من كندا والمكسيك والصين.

وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض الرسوم على صادراته أيضا، معتبرا أن أوروبا تتعامل مع الولايات المتحدة "بشكل سيئ".