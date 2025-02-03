العالم _ نوافذ

وتعتبر بلاد الياسمين قلعة صامدة ومنيعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يرفض شعبها الاستسلام والخضوع للمحتل منذ احتلال أرض فلسطين.

إن أهالي الجولان، حتى يومنا هذا، يتمسكون بموقفهم الرافض للهيمنة ويؤكدون على عمقهم العربي المقاوم.

وفي القنيطرة وريف درعا، حيث توغلت "إسرائيل" في احتلال أراضٍ سورية جديدة، يواجه السوريون المتجذرون في أرضهم وهويتهم هذا الاحتلال برفض قاطع.

وفي سياق مناقشة "البعد العربي المقاوم في تاريخ الشعب السوري"، يستضيف البرنامج في هذه الحلقة كلاً من الكاتب والباحث السياسي د. علي فضل الله، والرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معين بشور، والكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله قمح.

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