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مقررة أممية: 'إسرائيل' توسع نطاق الإبادة الجماعية لتشمل كامل فلسطين

مقررة أممية: 'إسرائيل' توسع نطاق الإبادة الجماعية لتشمل كامل فلسطين
الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

وصفت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بـ "الإجرامية"، محذرة من أن نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي يستهدف فيها الكيان الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

ودعت المسؤولة الأممية عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف عمليات التدمير، التي قالت إنها "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب".

وكتبت ألبانيز: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس غزة فحسب".

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ولفتت إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضافت أن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

واختتمت المقررة الأممية المعنية بفلسطين قائلة: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك".

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