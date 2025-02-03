قناة العالم
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سوریا
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البحرين
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مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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مصادر سورية: 12 قتيلا وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج شرق حلب
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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية الى مخيم الفارعة وبلدة طمون بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالخليل ونابلس والقدس المحتلة
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سرايا القدس - كتيبة جنين: فجرنا عبوات ناسفة في طريق الاحتلال في السيلة
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سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية متجهة لبلدة السيلة
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سرايا القدس: نخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بالسيلة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية كفر مالك شمال شرق رام الله
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة
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تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة
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كتائب الاقصى: اوقعنا قوة للاحتلال بكمين محكم في مخيم الفارعة بطوباس