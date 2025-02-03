'إكس' تغلق حساب رئاسة سوريا اثر نشر صورة للجولاني على متن طائرة

العالم - سوريا

وظهرت على الصفحة الرئيسة للحساب، الذي من المفترض أن يكون الحساب الرسمي للرئاسة، عبارة "يوقف X الحسابات التي تنتهك قوانيننا". حسب ما أكده أحد الصحفيين المقربين من الحكومة السورية.

يشار إلى أن الحسابات الرسمية للمسؤولين في العالم يجب أن تكون موثقة بالعلامة الرمادية أو الرصاصية للإشارة إلى أن هذا الحساب ينتمي إلى الحكومات والمؤسسات الرسمية أو المسؤولين الحكوميين.

ويشمل هذا التقليد الوزارات، الهيئات الحكومية، الحسابات الخاصة بالرؤساء أو الدبلوماسيين.

وفي الوقت الذي لا يعرف فيه السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة، يذكر أن الرئيس السوري الحالي الذي تم تعيينه في المنصب قبل أيام لا يزال مدرجا على لائحة الارهاب والعقوبات الأمريكية باعتباره كان قائدا سابقا لـ"هيئة تحرير الشام" والتي تعتبر منحلة في الوقت الحالي بقرار من الشرع أسوة بكافة الفصائل المسلحة التي تم حلها في البلاد لتنضوي تحت قيادة وزارة الدفاع السورية في الحكومة الانتقالية.

إقرأ ايضا.. بالفيديو: الجولاني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

جدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين، وصفتهم بالمطلعين، قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت بصدد الإبقاء على التصنيف الإرهابي "للحكام الجدد في سوريا" طيلة الفترة المتبقية من ولاية بايدن.

ومع وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب لم تظهر الإدارة الأمريكية الجديدة أي اختلاف ملحوظ في التعامل مع السلطة في دمشق.