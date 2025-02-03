العميد تنكسيـري: إرسال سفن الحرس الثوري والجيش إلى الإمارات

العالم - ايران

واوضح العميد تنكسيري، خلال تصريحاته على هامش المهرجان الرابع عشر لمالك الأشتر، أن أربع سفن تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني تتجه إلى الإمارات للقاء نظيرتها الإماراتية.

وأضاف: "هذه الزيارة تحدث لأول مرة، وقد أكدنا مرارا أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها بنفسها دون الحاجة إلى وجود قوات أجنبية".

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وفيما يخص إجراء مناورات بحرية مع الدول المختلفة، أوضح تنكسيري أن المناورات مع الدول المجاورة، ومنها العراق، مدرجة ضمن الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أنه تمت بالفعل بعض التفاعلات مع القوات البحرية العُمانية، وشاركت إيران في مناورات مشتركة مع عمان.

كما شدّد قائد القوات البحرية للحرس الثوري على أهمية أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، قائلا: "لقد أمّنا مضيق هرمز لسنوات، وتم تنفيذ إجراءات جيدة في هذا الصدد".

وفيما يخص الكشف عن حاملة الطائرات المسيّرة الإيرانية، كشف تنكسيري أن إيران تمتلك حاملات طائرات مسيّرة وسفن قادرة على حمل الطائرات بدون طيار والمروحيات، مشيرا إلى أن التحاق هذه الحاملة متعددة الأغراض بالقوات البحرية للحرس الثوري سيتم قريبا بإذن الله.