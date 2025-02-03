مقتل أكثر من 15 شخصا بانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج في سوريا

العالم - سوريا

وأعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، مقتل 14 امرأة ورجل واحد على الأقل، وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج بريف محافظة حلب شمال البلاد.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة إكس، قال فيه: “مجزرة مروعة ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح منها بليغة، ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع، وجميعهم من عمال الزراعة”.

وبين أن هذا العدد هو “حصيلة أولية لانفجار السيارة المفخخة بجانب السيارة التي كانت تقل العمال المزارعين، على طريق رئيسي أطراف مدينة منبج شرقي حلب، صباح اليوم الاثنين”.

وأضافت مصادر إعلامية أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة( صباح اليوم).

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وأضاف أن عدد الضحايا هو “حصيلة أولية لانفجار السيارة المفخخة بجانب السيارة التي كانت تقلّ العمال المزارعين، على طريق رئيسي أطراف مدينة منبج شرقي حلب، صباح اليوم الاثنين”.

ويوم السبت، لقي 3 مدنيين حتفهم في حين أصيب 6 آخرون بجروح مختلفة جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع الرابطة وسط مدينة منبج، حسب الدفاع المدني.

ومنذ سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، تشهد المدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي حوادث تفجير سيارات مفخخة بين الحين والآخر، وسط اتهامات يوجهه سوريون إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالوقوف وراء هذه الانفجارات، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.