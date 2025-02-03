تبون: تطهير الجزائر من النفايات النووية إلزامي على فرنسا

العالم - الجزائر

وقال الرئيس الجزائري في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، إن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها جديا، ولن نقبل بحلول وضع آثارها كالغبار تحت البساط".

وشدد تبون على أن "تنظيف النفايات النووية بالجزائر إلزامي على فرنسا من الناحية الإنسانية والأخلاقية والسياسية والعسكرية".

وأوضح أن الكرة الآن "عند الإيليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح"، بحسب الإذاعة الجزائرية.

ونوه الرئيس الجزائري إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارًا ونحن نضيع الوقت مع ماكرون".

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وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".

الجدير بالذكر، أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، واليوم تطالب الجزائر فرنسا بمعالجة النفايات التي لا تزال تسمم مناطق على أراضيها.

ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى تحمل كامل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في القضاء على هذه النفايات المشعة.

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