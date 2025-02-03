هل تفتح رسوم ترامب الجمركية أبواب حرب تجارية عالمية؟

العالم _ الأميركيتان

"سنجعل أميركا عظيمة مجددا، ويستحق ذلك الثمن الذي يجب دفعه".

بهذه الكلمات يبرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضه رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من كندا والمكسيك، وزيادتها بنسبة 10 بالمئة على الصين، فيما وصفت وسائل إعلام أمريكية سلوك ترامب بالحرب التجارية الأغبى في التاريخ.

ترامب أعلن أنه سيجري محادثات في وقت لاحق مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع الحكومة المكسيكية، وقال إنه سيتحدث مع ترودو وإدارة المكسيك، مؤكداً أنه سيفرض الرسوم على البلدين لأنهما مدينان لأمريكا بالكثير، وأشار ترامب إلى أن الأمريكيين قد يشعرون بألم اقتصادي بسبب هذه التعريفات، معتبراً أن تأمين المصالح الأميركية يستحق الثمن الكبير على حد تعبيره. كما أكد أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة."

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وفيما تتعهد كندا والمكسيك واوروبا باتخاذ خطوات انتقامية لدى دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق بعد عدة ساعات، قال مسؤول كندي إن أوتاوا ستلجأ للقضاء وستسعى للحصول على تعويض بموجب اتفاق التجارة الحرة الكندي المكسيكي الأميركي الذي وقعه ترامب نفسه عام 2018، فيما تعهد رئيس الوزراء الكندي ترودو في وقت سابق برد بلاده بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية معيّنة.

في السياق ذاته أكدت الرئيسة المكسيكية أنها وجهت وزير الاقتصاد في حكومتها بـ"تطبيق الخطة ب" التي تتضمن تدابير غير محددة تقوم على (فرض) الرسوم وغير ذلك، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد بحزم على إجراءات ترامب الأخيرة.

وتتهم أوروبا مؤخراً إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بالتدخل بشؤون القارة الداخلية، واتهمت وسائل إعلام بتمويل إيلون ماسك لأحزاب في أوروبا.

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