كاميرا قناة العالم توثق سفر مرضی غزة عبر معبر رفح

العالم - مراسلون

ووثق مراسل قناة العالم محمد أبوعبيد تجهيز وتجميع المرضی للسفر عبر معبر رفح البري الذي دام اغلاقه أكثر من 9 أشهر.

ورصدت كاميرا العالم عدداً من الأطفال من مرضی السرطان والقلب وجرحی يركبون باصاً لمنظمة الصحة العالمية لنقلهم لمعبر رفح.

وقالت أم أحد هؤلاء الاطفال لقناة العالم انها تبحث عن علاج ورعاية صحية لطفلها المصاب بالسرطان، عبر السفر الی مصر، موضحة انها انتظرت 7 أشهر للسماح لها بالسفر لعلاج طفلها.

وقالت ام أحد الاطفال انها فرحت بالسماح لها بالسفر لعلاج ابنها، لكنها حزينة لأنها كانت بانتظار الافراج عن زوجها ضمن صفقة التبادل، وسوف تحرم من فرحة لقائه بعد الافراج عنه بسبب هذا السفر.

ورصدت كاميرا العالم فرحة كبيرة بين المرضی الذين سمح لهم بالسفر عبر معبر رفح البري في اطار الدفعة الثالثة لسفر المرضی من قطاع غزة، بعد انهيار المنظومة الصحية وتهالكها في قطاع غزة وعدم تمكن هؤلاء المرضی من تلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة في قطاع غزة بعد الإبادة الشاملة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي عبر عدوانه علی غزة.

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