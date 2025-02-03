شعارات نتنياهو وطوفان الأقصى الذي هزّ المشروع الإسرائيلي

العالم – وثائقي"10"

فمن تابع نتنياهو لاحظ أنه غير ذلك الشخص الذي ظهر في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023، الموهوم بالانتصار على غزة وعلى فلسطين ومقاومتها.

فطوال الخمسة عشر شهرا من حرب ابادة غزة، كان نتنياهو محكوما بأاوهام الشعارات التي اطلقها ومنها النصر المطلق على خلفية عملية طوفان الاقصى التاريخية.

صحيفة ووال ستريت جورنال الأمريكية كتبت في العشرين من يناير كانون الثاني من العام 2025 تقول، إن هناك خيبة أمل وإحباط في الجانب الإسرائيلي بشأن تطورات الحرب على غزة

نعم واحدة، ولاءات كثيرة أطلقها نتنياهوفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023 ، نعم لتدمير حماس، ولا لوقف الحرب ،ولا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، لا لرفع الحصار، ولا للانسحاب من محور فيلادلفيا ونتساريم.







لكن كل شعارات نتنياهو اسقطها شعب غزة ومقاومتها، وتحولت بعد 15 شهرا من حرب الابادة الى حبل فشل يلتف حول رقبته.

بدأ نتنياهو حرب ابادة غزة في الثامن من أكتوبر تشرين الأول من العام 2023، وبدأ معها فشله رغم آلة القتل التي استخدمها في غزة في سابقة في تاريخ الحروب.



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فبعد ستة أيام فقط من عملية طفان الأقصى، وشن العدوان على غزة، كتب موقع أمريكي عنوانا كبيرا استراتيجية نتنياهو الفاشلة في غزة.

ولكن نتنياهو الذي اعطى الاولوية للقضاء على حركة حماس وعلى اطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين بالقوة، لم يكن لديه في الواقع خطة متماسكة لتحقيق اي من أهداف حربه.

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