الجيش الإسرائيلي أعدم 70 فلسطينيا بالضفة خلال شهرين

العالم - فلسطين

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان إن “عمليات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بداية 2025”.

وبينت الوزارة أن “من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة، ومسنان”.

وأضافت أن “من بين الشهداء 38 فلسطينياً من محافظة جنين، و15 في طوباس، و6 في نابلس، و5 بطولكرم (شمال)، و3 شهداء في الخليل، وشهيدان في بيت لحم (جنوب)، وشهيد في القدس”.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ الجيش عملية عسكرية بمدينة جنين ومخيمها أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا حتى مساء الأحد، فيما توسعت الاثنين الماضي في طولكرم ومخيمها أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين.

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ولليوم الثاني، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مخيم الفارعة وبلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 905 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكب الكيان الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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