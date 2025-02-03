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العدوان المستمر على طولكرم..48% من سكان المدينة أجبروا على النزوح

العدوان المستمر على طولكرم..48% من سكان المدينة أجبروا على النزوح
الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تواجه مدينة طولكرم ومخيمها تصعيداً خطيراً في اعتداءات قوات الاحتلال، والتي تواصل لليوم الثامن توالياً تنفيذ مداهمات عسكرية مكثفة على المدينة و مخيمها.

العالم-فلسطين

واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الثامن على التوالي، وسط الدفع بمزيد من آلياتها العسكرية، ومداهمة المنازل، وتخريبها واجبار سكانها على النزوح، واعتقال الشبان.

وقال محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل ان تقريباً 48% من سكان مخيم طولكرم أجبروا على النزوح.

واشار كميل الى ان حوالي 1500 عائلة نزحت من مخيم طولكرم.

واكد ان جنود الاحتلال يحاصرون مستشفى ثابت ثابت ومستشفى الإسراء في طولكرم، كما اعتدى ⁠الجنود على المواطنين في بيوتهم ويخربون ويحرقون منازل وهناك منازل تم تحطيم أثاثها.

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كما اكد ان القوات ⁠الإسرائيلية بدأوا بتغيير معالم المخيمات وديموغرافيتها.

وقال كميل "⁠هم يشنون حرباً على الكل الفلسطيني وليس المخيمات فقط ومثال ذلك طمون وقباطية وهم استغلوا وجود بعض المسلحين".

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